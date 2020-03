S-a stabilit data la care vor incepe Jocurile Olimpice! Cand are loc competitia de la Tokyo

Jocurile Olimpice, care ar fi trebuit sa aiba loc in aceasta vara, au fost amanate in urma pandemiei de coronavirus.

Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate cu 1 an, urmand sa debuteze in data de 23 iulie 2021, anunta publicatia japonez Nikkei. In urma situatiei provocate de Covid-19, japonezii au depus eforturi pentru a gasi cele mai bune variante de reprogramare.

Cu toate ca au fost vehiculate mai multe date, New York Times anunta ca Jocurile Olimpice se vor desfasura in perioada 23 iulie-8 august 2021. Decizia vine in urma discutiilor dintre autoritati si comitetul de organizare.

Amanarea Jocurilor Olimpice reprezinta premiera a competitiei, fiind pentru prima data cand intrecerea nu se desfasoara in anul stabilit, pe timp de pace.