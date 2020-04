Jocurile Olimpice de la Tokyo se pot ANULA definitiv! Ar fi prima data de la Al Doilea Razboi Mondial! Sumele uriase puse in joc

Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt in pericol sa nu se mai dispute deloc.

Yoshiro Mori, presedintele Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, avertizeaza ca Olimpiada poate fi anulata definitiv daca va fi necesara o noua amanare. Initial, Jocurile Olimpice din acest an au fost amanate pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Acest lucru nu s-a intamplat de pe vremea celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Comitetul Olimpic International si guvernul japonez au decis luna trecuta sa amane competitia pana in vara anului viitor. Insa, odata cu cresterea ratei infectiilor la nivel global si cu expertii care spun ca un vaccin pentru COVID-19 este inca departe, se pun intrebari daca nu cumva va fi necesara o alta amanare.

"Daca Jourile Olimpice vor putea avea loc vara viitoare, atunci nu vor fi anulate.", a spus Mori pentru cotidianul japonez Nikkan Sports.

"Pentru a fi sincer, nu cred ca Olimpiada va avea loc anul viitor.", a spus Kentaro Iwata, profesor la Universitatea Kobe.

In Japonia a fost declarata stare de urgenta pe 6 mai din cauza pandemiei de coronavirus. In tara s-au raportat 13 mii de cazuri de infectare si peste 300 de decese. Japonia este tara cu cea mai mare medie de varsta din lume, iar virusul este cel mai periculos pentru persoanele in varsta.

Pierderile financiare sunt uriase pentru Japonia, care pierde peste 2,5 miliarde de euro din cauza amanarii.