Horia Tecau, incredibil de sincer: "Ma tem ca s-ar putea anula Olimpiada din 2021, m-am intalnit cu Simona Halep si am reluat aceasta discutie!"

Revenit din vacanta petrecuta in Toscana, Horia Tecau a reinceput antrenamentele si se gandeste din nou la obiectivele principale ale urmatoarelor 12 luni.

In primul rand, Horia vrea sa participe la US Open alaturi de Jean-Julien Rojer, turneu pe care l-au castigat in 2017, fiind al doilea Grand Slam adjudecat de echipa Tecau-Rojer, dupa editia 2015 a competitiei de la Wimbledon.

"Nu m-a prins pandemia acolo (n.r. in vacanta din Toscana), a fost o vacanta frumoasa, mi-am reluat antrenamentele. Primul turneu pe care il am in plan este US Open, dar ramane de vazut cum vor evolua lucrurile de acum incolo.

Tenisul fara spectatori este foarte urat, e un sentiment ciudat sa mergi pe teren si sa vezi ca nu ai suportul publicului. Un suport care iti da acea energie care te face sa ai o evolutie cat mai buna," a declarat Horia Tecau pentru ProSport.

"Se poate spune ca, acum, la Dinamo s-au deschis Jocurile Olimpice pe terenul de tenis. Ma tem si eu ca s-ar putea amana Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 din cauza coronavirusului, dar sper ca anul viitor sa fim toti acolo.

M-am intalnit cu Simona Halep si chiar am reluat aceasta discutie. Legat de dublu-mixt, echipa pe care o vom face la Tokyo, ea este la fel de motivata ca mine pentru ca ne dorim o medalie acolo.

In privinta numarului de medalii pe care il putem aduce, cred ca putem obtine trei medalii: simplu feminin, dublu-mixt si dublu masculin. Participarea la Jocuri inseamna foarte mult. Este un sentiment unic sa fi acolo. Eu am trait acest lucru si stiu cum e”, a adaugat Tecau pentru aceeasi sursa.