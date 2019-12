Din articol Cine sunt jucatorii rusi care ar putea fi afectati de aceasta decizie?

Participarea intregului lot de tenis al Rusiei la Jocurile Olimpice de la Tokyo este pusa in pericol.

Maria Sharapova nu va participa la editia 2020 a Jocurilor Olimpice. Absenta jucatoarei din Rusia este sigura, in conditiile in care, intai, Sharapova anuntase ca va prefera sa joace intr-un turneu amical in SUA, intitulat Orange County Breakers, programat pentru perioada 28-29 iulie 2020.

"Sunt incantata sa revin la Breakers. Competitia in cadrul echipei Lumii e intotdeauna puternica si abia astept sa joc in echipe din nou," a declarat Maria Sharapova, actualmente numar 131 WTA.

Astazi insa Federatia Rusa a primit o veste proasta din partea WADA (Agentia Mondiala Anti-Doping), conform careia Rusia nu va putea trimite niciun sportiv la Jocurile Olimpice 2020. Doar sportivii care pot dovedi ca nu au fost implicati in scandaluri de dopaj vor avea libertatea de a evolua la Tokyo, insa reprezentand un steag neutru.

Federatia Rusa va avea incepand de azi, 9 decembrie, 21 de zile la dispozitie pentru a ataca decizia la CAS.

Cine sunt jucatorii rusi care ar putea fi afectati de aceasta decizie?



Hotararea WADA ar putea diminua drastic nivelul competitional al Olimpiadei de tenis, in cazul in care interdictia va ramane in picioare, iar tenismenii rusi nu isi vor dori sa joace fara a-si reprezenta tara.

Printre tenismenii afectati se regasesc Daniil Medvedev (numar 4 ATP) Karen Khachanov, Andrey Rublev, Maria Sharapova, Anastasia Pavlyuchenkova sau Daria Kasatkina.