HORIA TECAU nu stie cu cine va juca in proba de dublu masculin la Olimpiada | Vicecampionul olimpic surprinde: "Nu exclud pe nimeni!"

Horia Tecau a dezvaluit cu cine va face echipa in proba de dublu masculin la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Horia Tecau cunoaste deja optiunile disponibile pentru a stabili jucatorul cu care ar putea face echipa in proba de dublu masculin la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. Tecau a castigat alaturi de Florin Mergea medalia de argint la Olimpiada de Vara din 2016 de la Rio de Janeiro, unde au cedat dramatic in ultimul act in fata perechii spaniole formate din Rafael Nadal si Marc Lopez.

Tecau a lasat de inteles ca va juca fie cu Marius Copil, fie din nou impreuna cu Florin Mergea, in cazul in care criteriile de calificare vor fi indeplinite. Pentru a fi sigura ca va trimite o echipa in proba de dublu, Romania are nevoie ca Horia Tecau sa intre in top 10 in clasamentul de dublu ori ca Florin Mergea sa acceada in primii 50. In prezent, Tecau se afla pe locul 19 in clasamentul de dublu, iar Mergea pe pozitia 151.

"Olimpiada e marea provocare a anului 2020. Ca sa ajungem sa ne calificam, asta ar insemna ca eu sa joc mai mult la inceputul anului, deadline-ul fiind dupa Roland Garros, in iunie. Trebuie sa fim amandoi intr-o zona de calificare," a spus Horia Tecau pentru GSP. "Nu exclud pe nimeni. Nu am stabilit nimic pentru ca e devreme, e alta situatie fata de 2016, cand eu si Florin eram amandoi in fata si atunci era subinteles si ne doream asta, sa mergem impreuna. Stiam cu un inainte ca suntem calificati, nu avea ce sa se intample, am putut sa ne facem programul altfel. Acum e alta situatie, toti tragem sa ajungem intr-un clasament de calificare. Florin trage pe partea lui sa ajunga pe locul 50, Marius si el vrea sa ajunga la simplu in zona 50-60," a mai relatat Horia Tecau pentru aceeasi sursa.

"Vreau sa sa fiu intre primii zece, daca sunt, calific echipa si matematic pare totul mai simplu. Pentru asta trebuie sa joc bine, sa am rezultate la turnee mari: pana se inchide perioada avem doua turnee de Grand Slam, Indian Wells si Miami, apoi si Monte Carlo, Madrid si Roma. Aici e nevoie de rezultate, sa castigi unul, sa mai faci o finala si atunci stim sigur ca avem echipa de dublu si automat avem si de dublu mixt, fiind acolo si inscriindu-ne," a conchis Horia Tecau, dublu castigator de Grand Slam, la Wimbledon in 2015 si la US Open in 2017.

Horia Tecau ar putea juca in proba de dublu mixt la Olimpiada alaturi de Simona Halep. Conform declaratiilor facute de numarul 4 WTA, cei doi vor evolua impreua la fiecare turneu de mare slem al anului 2020 in proba de dublu mixt pentru a se antrena inaintea verii care programeaza Jocurile Olimpice Japoneze.