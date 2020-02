Rafael Nadal O AVERTIZEAZA pe Simona Halep, care are ca obiectiv principal Olimpiada in 2020: "E competitia cel mai greu de castigat" 

Din postura de dublu campion olimpic, Rafael Nadal a comunicat ca o medalie de aur la Olimpiada este performanta cel mai greu de atins in lumea tenisului.

Rafael Nadal o avertizeaza pe Simona Halep in ceea ce priveste principalul ei obiectiv pentru anul 2020: castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Dublul campion olimpic a transmis intr-un interviu ca "Olimpiada este competitia cel mai greu de castigat in tenis, fara nicio indoiala. Pentru ca, pana la urma, ai putine oportunitati sa castigi medalii. Turnee de Mare Slem sunt in fiecare an, turnee Masters 1.000 sunt noua, insa Jocurile Olimpice au loc doar o data la patru ani", a declarat sportivul nascut in Manacor.

Simona Halep: "Am ales Olimpiada ca obiectiv principal pentru 2020"



Intrebat despre participarea sa la Tokyo, Nadal a raspuns: "Trebuie sa vad. Mai este inca mult din acest sezon, unul foarte solicitant pentru mine, pentru ca intre 2019 si 2020 am avut foarte putina pauza. In consecinta, trebuie sa-mi masor foarte bine eforturile, calendarul si deciziile pe care le voi lua. Jocurile Olimpice sunt intotdeauna o data marcata. Este cel mai important eveniment sportiv din lume si sper sa fiu acolo", a mai spus Rafa Nadal, sfertfinalist la Melbourne in acest an.

Rafael Nadal a castigat doua medalii de aur la Jocurile Olimpice, prima in proba de simplu la Beijing in 2008, iar a doua in proba de dublu la Rio de Janeiro in 2016, cand Rafa i-a invins, alaturi de Marc Lopez pe Horia Tecau si Florin Mergea, scor 6-2, 3-6, 6-4.