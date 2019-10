Marian Dragulescu nu se lasa! SURPRIZA pentru a 5-a olimpiada: romanul inventeaza doua sarituri noi!

Marian Dragulescu se pregateste de a 5-a olimpiada din viata lui.

Nu vrea sa mai scape aurul si inventeaza doua sarituri noi!

Dragulescu e singurul gimnast roman calificat la Tokyo. Aurul olimpic e singura medalie care ii lipseste si vrea sa-l castige cu sarituri inventate de el.

"Dragulescu 2, Dragulescu 3, vedem. Lucrez la 2. Am doua sarituri noi. Olimpiada e cea mai frumoasa competitie din viata unui sportiv", spune Marian Dragulescu.

Dragulescu face 40 de ani in anul olimpiadei. El sta in maini cate 2 minute, iar in acest timp da si interviuri.

"Mai pot, ca uite, tocmai m-am calficat la JO", spune campionul.