Cat de bine se inteleg, de fapt Simona Halep si Horia Tecau? RASPUNSUL numarului 2 WTA despre viitorul sau partener in proba de dublu mixt la JO 2020

Simona Halep a dezvaluit cum se raporteaza la Horia Tecau, viitorul sau partener in proba de dublu mixt a Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Ambii nascuti in Constanta, Simona Halep si Horia Tecau sunt singurii tenismeni romani in activitate care au in palmares titluri de mare slem castigate.

Daca Horia Tecau a triumfat la Wimbledon in 2015 si la US Open in 2017, Simona Halep si-a adjudecat titlurile de mare slem la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019.

Simona Halep: "Intre mine si Horia Tecau exista o relatie de prietenie foarte naturala"



Pe langa impartirea aceluiasi oras de provenienta si a unui palmares similar in tenisul profesionist, Simona Halep si Horia Tecau mai au in comun doua lucruri: o relatie de prietenie speciala si un parteneriat anuntat in proba de dublu mixt la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2020.

"M-am bucurat foarte mult in momentul in care a reusit sa castige un turneu de mare slem si am fost trista atunci cand a pierdut cele trei finale inainte de asta", a spus Simona Halep despre Horia Tecau, dublu campion de Grand Slam.

"Este un baiat bun cu care am o relatie de prietenie normala, stransa, iar de fiecare data cand am ocazia sa il sustin prin cuvinte o fac, la fel cum o face si el fata de mine. Intre noi exista o prietenie foarte naturala", a mai spus Simona despre Horia Tecau.

Halep si Tecau vor face echipa la Tokyo, dublu mixt fiind una dintre cele trei probe olimpice la care Simona va lua parte in capitala Japoniei. JO 2020 vor avea loc intre 24 iulie si 9 august.

@Simona_Halep and Horia Tecau won their mixed doubles match today. My photos. #usopen pic.twitter.com/gGbytYidh7 — An Otherwise Blameless Life (@KevinLNyc) September 4, 2015