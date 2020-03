Medaliat cu bronz la Rio 2016, el este sportivul japonez care SE BUCURA de amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Kei Nishikori si Naomi Osaka sunt tenismenii in care japonezii isi pun cele mai mari sperante pentru castigarea de medalii la probele de tenis ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2021.

Scoala japoneza de tenis nu a produs niciodata un rezultat mai bun decat Kei Nishikori, iar sincronizarea amanarii cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo este perfecta pentru actualul numar 31 ATP.

Finalist si dublu semifinalist la US Open, Kei Nishikori nu a mai jucat niciun meci oficial de tenis din luna august a anului precedent - cand pierdea cu De Minaur in patru seturi in al treilea tur la Flushing Meadows - si a marturisit ca se bucura de vestea intarzierii Olimpiadei de Vara Japoneze. In octombrie 2019, Nishikori a suferit o operatie la cotul mainii drepte, in urma careia a sperat ca isi va putea face revenirea la Australian Open 2020, insa dorinta sa nu s-a materializat.

Sprinkling magic on Tour for over a decade... Happy 30th birthday, @keinishikori! ???????? pic.twitter.com/YWWSna9aAr — Tennis TV (@TennisTV) December 29, 2019

"Sunt in Florida, supermarketurile sunt putin depasite la anumite produse aici, dar am avut cateva antrenamente bune in ultima perioada. Nu stiu cand voi reveni, dar incerc din rasputeri sa ma intorc pe teren mai puternic," a declarat Kei Nishikori, potrivit Tennis World USA.

La auzirea stirii amanarii JO 2020 pentru anul urmator, Nishikori a recunoscut ca s-a bucurat ca Olimpiada din tara natala nu a fost anulata: "Ma simt usurat sa aud ca Jocurile au fost amanate. Sunt sigur ca unii jucatori sunt dezamagiti de hotarare, dar altii nu se pot antrena acum, deci amanarea este o decizie mai buna si corecta pentru toata lumea. Sunt foarte fericit ca vom avea Jocurile Olimpice la Tokyo in 2021. Abia astept ocazia si sper sa profit de oportunitate," a mai spus Kei Nishikori.

La Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, Kei Nishikori a castigat medalia de bronz, invingandu-l in finala mica pe Rafael Nadal, scor 6-2, 6-7, 6-3.