O fotbalista brazilianca de la PSG poate participa, in 2021, la a saptea sa Olimpiada!

Miraildes Maciel Mota, care este cunoscuta sub numele „Formiga”, va implini anul viitor 43 de ani.

Desi jucatoarea braziliana a declarat in 2019 ca se retrage de la echipa nationala, antrenoarea Pia Sundhage, suporterii, presa, oficialii CBF si coechipierele Marta, Cristiane, Tamires, Debinha, Andressa Alves, Fabiana si Thaisa incearca sa o convinga sa participe la competitia mutata in 2021 din cauza coronavirusului. Daca va merge la Tokyo, Formiga („Furnica”) va deveni singurul fotbalist / fotbalista din istorie care bifeaza a 7-a editie de Jocurilor Olimpice. Recordul la general este detinut de echitatie, unde canadianul Ian Millar a participat la 10 editii, intre 1972 si 2012. De exemplu, pentru Romania, recordul este detinut de Elisabeta Lipa, Lia Manoliu, Sorin Babii si Nicoleta Grasu, fiecare cu cate 6 participari la JO.

Formiga joaca pe postul de mijlocas si a evoluat pentru Sao Paolo, Portuguesa, Santa Isabel, Santos, Serra Macaense, Malmo FF Dam, New Jersey Wildcats, Saad Esporte, Botucatu, FC Gold Pride, Chicago Red Stars, Sao Jose si PSG Feminine. Pentru nationala Braziliei are 198 de selectii si 29 de goluri. Ea a participat la 6 editii ale Jocurilor Olimpice si la 7 turnee finale consecutive ale Campionatului Mondial (1995-2019).

In palmaresul sau se regasesc doua medalii de argint la Campionatele Mondiale (2004, 2008), 6 titluri de campioana a Americii de Sud, 3 trofee la Pan American Games, plus 5 titluri de campioana a Braziliei, 3 Copa do Brasil, 3 Copa Libertadores, 1 International Women's Club Championship si 1 Coupe de France. La Campionatul Mondial din 2019, in meciul din grupa cu Jamaica, a devenit cea mai varstnica jucatoare participanta din istorie, la 41 de ani si 98 de zile. Din cele 552 de jucatoare participante la acea competitie, 150 erau nascute dupa data la care Formiga debutase pentru nationala Braziliei.