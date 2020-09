Lovitura pentru una dintre cele mai importante atlete din lume. Caster Semenya are prea mult testosteron si are interzis la Tokyo!

Atleta din Africa de Sud a pierdut apelul la Curtea Suprema Federala Elvetiana si nu isi va putea apara titlul olimpic la 800 metri, decat daca urmeaza un tratament medical.

Conform ultimelor reguli introduse de World Athletics, sustinute de Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv (TAS), incepand cu anul trecut, sportivelor cu "diferente de dezvoltare sexuala (DSD)" nu li se mai permite sa concureze in probele cuprinse intre 400 metri si o mila, fara a urma un tratament cu medicamente care reduc nivelul testosteronului. Principala afectata de aceasta decizie este atleta sud-africana Caster Semenya, dubla campioana olimpica in proba de 800 metri, care nu va putea sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo decat daca se califica in proba de 200 metri sau daca urmeza un tratament de suprimare a nivelului ridicat de testosteron, care ii va afecta serios performantele sportive.

Saptamana aceasta, Curtea Suprema Federala Elvetiana a decis ca TAS "are dreptul sa respecte conditiile de participare emise pentru sportivele cu varianta genetica '46 XY DSD' pentru a garanta o competitie loiala pentru anumite discipline de alergare in atletismul feminin". Curtea federala a spus ca se limiteaza la examinarea "daca decizia TAS incalca principiile fundamentale si larg recunoscute ale ordinii publice. Ceea ce nu este cazul". Hotararea a venit la mai mult de un an dupa ce campioana olimpica a primit o alta decizie nefavorabila din partea aceleiasi instante elvetiene. Prin verdictul din iulie 2019 s-a anulat o hotarare temporara care i-a permis lui Semenya sa concureze pe termen scurt in proba de 800 de metri la evenimentele internationale, fara a lua medicamente care reduc nivelul testosteronul.

Semenya, careia i-a fost atribuit sexul feminin la nastere si a fost crescuta ca femeie, se crede ca este intersexuala, datorita unei afectiuni genetice care inseamna ca are atat cromozomi X, cat si Y, o trasatura intalnita de obicei la barbati. Marea majoritate a femeilor au doar cromozomi X. Situatia duce la niveluri ridicate de testosteron, hormonul sexual masculin, care joaca, de asemenea, un rol important in cresterea masei musculare si a fortei fizice. Desi efectul exact al excesului de testosteron asupra performantei unei sportive este neclar, se crede ca acesta ofera un avantaj neloial in unele sporturi. Ross Tucker, un renumit om de stiinta din domeniul sportiv, a estimat ca Semenya ar putea fi cu pana la sapte secunde mai lenta, daca isi va reduce nivelul de testosteron pana la nivelul normal pentru o femeie. Cu un record personal de 1:54.25 in proba de 800 metri, un decalaj de pana sapte secunde ar insemna ca va fi la limita pentru realizarea baremul de participare la JO din 2021, care a fost stabilit la 1:59.50.