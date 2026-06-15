Cucurella a semnat cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” pe șase sezoane, până în 2032. Real Madrid l-a achiziționat pe fotbalistul crescut de Barcelona pentru 50 de milioane de euro, sumă pe care i-a plătit-o lui Chelsea.

Thierry Henry: ”Cucurella este decent, dar Real Madrid trebuie să țintească mai sus!”

Thierry Henry nu este impresionat de transferul lui Cucurella la Real Madrid, iar fostul mare atacant a transmis că fotbalistul catalan nu ar merita să ajungă la gruparea de pe Santiago Bernabeu, care ar trebui să atragă nume mai mari.

”Trebuie să fiu sincer, nu înțeleg deloc acest transfer. Când mă gândesc la Real Madrid, mă gândesc la un club care aduce jucători ce îmbunătățesc echipa imediat. Nu văd acest lucru în cazul lui Marc Cucurella. Este un jucător decent, dar Real Madrid ar trebui să țintească mult mai sus. Ce aduce el, mai exact, în plus față de ceea ce au deja? Pe cine ar scoate din echipă? Aceasta este întrebarea la care nimeni nu pare să poată răspunde.

Problema mai mare, din punctul meu de vedere, este că Real Madrid are alte zone mult mai importante de întărit. Mijlocul terenului ar trebui să fie prioritatea. Acolo echipa are nevoie de energie nouă și de soluții pe termen lung. În schimb, se cheltuiesc sume importante pe jucători care nu rezolvă cele mai mari probleme ale clubului. Mă uit la unele dintre numele asociate recent cu Real Madrid și mă îngrijorez.

Real Madrid era odinioară echipa pe care toată lumea încerca să o copieze. Acum ia decizii care îi lasă pe mulți nedumeriți. 40 de milioane de euro (n.r.50 de milioane de euro) reprezintă o sumă uriașă. Cum poate cineva să susțină sincer că Marc Cucurella valorează atât în acest moment al carierei sale?

Din punctul meu de vedere, Real Madrid ar trebui să transfere jucători care ridică nivelul lotului. Nu îl văd pe Cucurella schimbând direcția echipei. Nu îl văd transformând-o în principala favorită la marile trofee. De aceea nu înțeleg logica acestei mutări. Real Madrid ar trebui să stabilească standardele în fotbalul mondial. Acest transfer pare mult sub nivelul standardelor care au făcut din club cel mai mare nume din fotbalul mondial”, a spus Thierry Henry.