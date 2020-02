"Dream Team" la Jocurile Olimpice! Americanii au anuntat pe ce super jucatori se vor baza la Tokyo 2020

Turneul olimpic de baschet are loc in perioada 25 iulie - 9 august.

Americanii vor sa puna mana din nou pe medaliile de aur, iar pentru asta vor avea o super echipa la Tokyo. Federatia din Statele Unite ale Americii a anunatt lista largita cu jucatorii eligibili pentru Jocurile Olimpice, urmand ca 12 dintre ei sa fie selectati pentru ceea ce se anunta un nou "Dream Team".

Daca in 1992, SUA a avut in componenta pe Michael Jordan, Magic Johnson, Karl Malone sau Partrik Ewing, in 2020 e randul lui LeBron James, Stephe Curry, Russell Westbrook, Kyrie Irving sau Kevin Durant sa faca parte din aceeasi echipa.

Americanii au atacat mereu competitia olimpica cu cei mai buni jucatori, spre deosebire de Campionatele Mondiale unde deplaseaza de obicei echipa a doua sau chiar a treia. SUA este campioana olimpica in 6 din ultimele 7 editii, singura supriza venind in 2004, cand Argentina a luat medaliile de aur, invingandu-i chiar pe americani pe traseu.

LeBron James are sansa sa bifeze a patra prezenta la Jocurile Olimpice, egaland astfel recordul lui Carmelo Anthony.

Bam Adebayo (Miami Heat)

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

Harrison Barnes (Sacramento Kings)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Malcolm Brogdon (Indiana Pacers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Mike Conley (Utah Jazz)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

DeMar DeRozan (San Antonio Spurs)

Andre Drummond (Cleveland Cavaliers)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Paul George (L.A. Clippers)

Draymond Green (Golden State Warriors)

James Harden (Houston Rockets)

Montrezl Harrell (L.A. Clippers)

Joe Harris (Brooklyn Nets)

Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

Gordon Hayward (Boston Celtics)

Dwight Howard (Los Angeles Lakers)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (L.A. Clippers)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

JaVale McGee (Los Angeles Lakers)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Victor Oladipo (Indiana Pacers)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Mason Plumlee (Denver Nuggets)

Marcus Smart (Boston Celtics)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Myles Turner (Indiana Pacers)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Derrick White (San Antonio Spurs)