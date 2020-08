Dan Petrescu are dreptate sa se planga. Lotul lui Dinamo Zagreb, de aproape 4 ori mai scump decat al lui CFR Cluj!

Cel mai scump jucator al croatilor, portarul Livakovici, e de 4.5 ori mai valoros decat cel al clujenilor, atacantul Omrani.

Desi, in sezonul trecut, echipa lui Dan Petrescu a reusit sa surmonteze pe teren handicapul de valoare financiara fata de adversarele din cupele europene, e o realitate ca diferenta dintre cele doua adversare din preliminarii Champions League este la fel de mare ca cea dintre CFR Cluj si Hermannstadt sau FC Voluntari, in Liga 1.

Lotul lui CFR Cluj este cotat la 23.5 milioane de euro. Cei mai valorosi jucatori ai clujenilor sunt Billel Omrani (2.8 mil. euro / 27 ani), Andrei Burca (1.8 mil. euro / 27 ani), Damjan Djokovici (1.7 mil. euro / 30 ani), Alexandru Paun (1.5 mil. euro / 25 ani) si Mihai Bordeianu (1.4 mil. euro / 28 ani). De cealalta parte, intregul lot al lui Dinamo Zagreb este cotat la 86.1 milioane de euro. Cei mai scumpi fotbalisti ai croatilor sunt Dominik Livakovici (12.5 mil. euro / 25 ani), Bruno Petkovici (11 mil. euro / 25 ani), Mislav Orsici (7.5 mil. euro / 27 ani), Jasko Gvardiol (6 mil. euro / 18 ani) si Arijan Ademi (5.5 mil. euro / 29 ani).

In aceasta vara, Dinamo Zagreb i-a cumparat pe Kristijan Jakici (NK Lokomotiva / 1,2 mil. euro), Stefan Milici (Buducnost Podgorica / 500.000 euro) si Marko Tolici (NK Lokomotiva / 300.000 euro), in timp ce la capitolul plecari pe bani au fost trecuti Nikola Moro (Dinamo Moscova / 8.5 mil. euro) si Adrian Semper (Chievo Verona (1.5 mil. euro). CFR Cluj a platit pentru transferurile lui Kevin Boli (GZ Hengfeng / 300.000 euro) si Gabriel Debeljuh (Hermannstadt / 250.000 euro) si nu a dat niciun fotbalist pe bani.

"Fotbalul croat e cu 22 de ani in fata noastra, iar Dinamo Zagreb are cel putin 90% sanse sa se califice mai departe. Vedem realitatea, ne uitam la statistici. Ce buget avem si cu cat cumparam noi? Cat valoreaza lotul lor si cu cat se vand jucatorii croati? Noi nu avem bani, nimic, dar vrem sa-i rupem pe toti. Lumea spune ca eu sunt prost, ca eu exagerez. Eu sunt prostul prostilor in Romania!", a declarat Dan Petrescu inaintea meciului cu Dinamo Zagreb, care se va disputa astazi, de la 21.00, pe Stadionul "Constantin Radulescu" din Cluj, si va fi Livetext pe www.sport.ro.