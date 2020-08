APTI pentru duelul cu Dinamo Zagreb din Champions League! Mijlocasii CFR-ului care s-au luptat cu Covid, au revenit la antrenamente!

Dan Petrescu se va puta baza din nou pe Adrian Paun si Damjan Djokovic.

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a primit o veste excelenta inaintea debutului in noul sezon din Liga 1. Adrian Paun (25 de ani) si Damjan Djokovic (30 de ani), mijlocasii "feroviarilor" care au dus lupte grele cu testele Covid, revin in sfarsit la antrenamentele din Gruia. Paun a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus in data de 18 iunie, inaintea meciului cu FCSB, iar Damjan Djokovic exact o luna mai tarziu.

Pana la meciul de miercuri contra celor de la Dinamo Zagreb, "bursucul" le atrage atentia jucatorilor sai, sa fie concentrati la partida din acest weekend impotriva celor de la Academica Clinceni.

"Atmosfera e foarte buna, mai ales ca au revenit la antrenamente Djokovic si Paun. Va fi un meci foarte greu, nu stim ce vor face ei, pentru ca ei au schimbat foarte multi jucatori. In sezonul trecut, au reusit rezultate peste asteptari si merita felicitari. Jucatorii mei nu au cum sa nu fie motivati inaintea meciului cu Clinceni.

Cine nu va fi concentrat in această partida, e clar ca nu va juca in meciul cu Dinamo Zagreb. Nu ai cum sa nu fii concentrat in prima etapa, faci parte din lotul echipei campioane si trebuie sa demonstrezi ca meriti sa îmbraci acest tricou”, a declarat Dan Petrescu la Telekom Sport.

CFR Cluj va juca duminica, de la ora 18:00, in deplasarea de la Academica Clinceni.