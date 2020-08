"Nu am vazut imaginea adevarata a CFR-ului!" Oficialii lui Dinamo Zagreb au analizat meciul din Malta si au aflat care este cea mai mare calitate a echipei lui Dan Petrescu

CFR Cluj a fost analizata de presa croata inainte de duelul cu Dinamo Zagreb.

Jurnalistii de la SportNet au scris despre faptul ca doi dintre oficialii campioanei Croatiei au urmarit meciul dintre Floriana FC si CFR Cluj. Antrenorul secund, Damir Krznar, a declarat la finalul partidei ca romanii nu au aratat in Malta tot ce pot.

"Nu cred ca acest joc din Malta este o imagine adevarata a Clujului. Au jucat pe gazon artificial si stim cu totii ca este intotdeauna o problema pentru cei care nu sunt obisnuiti cu o astfel de suprafata.

S-a vazut ca in astfel de circumstante au anumite probleme in organizarea jocului, dar s-a putut vedea ca sunt o echipa mult mai buna decat Floriana.

Au avut initiativa pe tot parcursul meciului, cu exceptia, poate, a ultimelor 10 minute, dar in acele minute de final au marcat al doilea gol. Caracteristica celor de la CFR Cluj este puterea in actiune si dupa pauza", a spus Krznar in presa locala.

Jurnalistii croati au notat si ca toti jucatorii de la Dinamo Zagreb au primit rezultate negative la testele Covid efectuate joi, 20 august. Cluburile care participa la competitiile UEFA sunt obligate sa faca doua teste inaintea meciurilor, iar croatii se vor retesta duminica.

Meciul dintre CFR si Dinamo Zagreb, din turul 2 preliminar al Champions League, este programat miercuri, 26 august, pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj.