Sebastian Mailat nu va juca nici in acest sezon la CFR Cluj! Mijlocasul de banda va fi imprumutat la o formatie in Liga 1 

Sebastian Mailat va fi imprumutat in acest sezon la FC Voluntari.

Sebastian Mailat (22 de ani) va evolua imprumut in acest sezon la FC Voluntari sub comanda lui Mihai Teja. Pe langa acesta venire, ilfovenii l-au transferat pe Razvan Gradinaru de la Poli Iasi si se afla in discutii avansate cu fundasul dreapta Gregorie Puel. Francezul este liber de contract de mai bine de un an dupa despartirea de GFC Ajaccio.

Sebastian Mailat este jucatorul CFR-ului din toamna anului 2017. De atunci, fotbalistul a jucat doar 33 de meciuri pentru "feroviari". Nu este pentru prima data cand mijlocasul de banda este cedat de CFR la o alta echipa. Pana acum, Mailat a mai fost imprumutat la Gaz Metan Medias, dar si la Universitatea Cluj.

"Bun venit, Sebastian Mailat!", a fost mesajul postat de conducerea celor de la FC Voluntari.

200.000 de euro este cota de piata a lui Mailat, conform Transfermarkt.