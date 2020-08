Discurs incredibil al lui Petrescu: "Eu sunt prostul prostilor, cel mai mare prost!" E sigur de INFRANGERE cu Dinamo Zagreb: "Au 90% sanse. Poate ma dau afara maine daca pierd!"

Petrescu aplica aceeasi strategie dintotdeauna pentru motivarea echipei sale inaintea meciului cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Champions League.

Super Dan spune ca echipa lui nu e pregatita pentru a intalni campioana Croatiei, despre care crede ca are 'cel putin 90%" sanse de calificare in turul 3. Petrescu e bucuros ca CFR negociaza pentru Cristian Lopez si Paul Anton. Si-ar fi dorit ca cei doi sa il poata ajuga la meciul cu Dinamo Zagreb, la fel si Vojtus, care va semna cu CFR-ul. Petrescu e trist ca CFR-ul nu s-a calificat macar la turneul final din Europa League, disputat in Germania.

"Meciul asta vine mult prea repede pentru noi, n-am avut timp de nimic. Ce fac in 6 zile, a trebuit sa fac intr-o zi. Am vazut 4 meciuri de-ale lui Dinamo Zagreb. Echipa mea nu e pregatita, asta s-a vazut la primele doua meciuri. N-am facut cantonament, pregatire... Erau obisnuiti jucatorii sa aiba cantonament. Meciul asta vine mult prea repede pentru noi. La finala Europa League imi plangea un ochi, celalalt nu. Meritam sa fim si noi in Germania. Nu in finala, dar acolo, la turneu. Am facut numai miracole anul trecut.

Eu sunt realist, am pierdut foarte multi jucatori importanti, nu e usor sa-i inlocuiesti. Vojtus, Cristian Lopez si Anton era bine sa fie acum, aici. Sunt jucatori buni, dar aveam nevoie de ei acum. Fotbalul croat e cu 22 de ani in fata noastra, Dinamo Zagreb are cel putin 90% sanse sa mearga mai departe. Au de 100 de ori mai multe sanse ca noi sa se califice. Noi nu vindem pe nimeni, romanii nu joaca nicaieri. Tot aud ca vand unii cu 15 milioane, cu 17 milioane jucatori de la noi, dar nu pleaca nimeni, nicaieri. Exagerez eu sau asta e realitate? Eu nu ma bat cu nimeni! Sunt nobody, sunt un prost.

Eu sunt prostul prostilor in Romania! Eu nu am facut nimic in Romania. Vedem realitatea, ne uitam la statistici. Ce bani avem si cu cat cumparam noi? In Croatia cu cat se vand jucatorii? Noi nu avem bani, nimic, dar sa-i rupem pe toti. Care e motivul? Eu sunt prost, eu exagerez. Eu nu joc, jucatorii intra. E ceva incredibil, nu e miracol. Fara bani, fara buget, fara rezultate in istorie noi ajungem acolo. Cine ajunge in grupele Champions League de la noi merita statuie. Toata echipa statuie! Noi jucam cu o echipa care a batut Atalanta cu 4-0 in Champions League. E ceva normal daca nu batem maine. E posibil sa fiu dat afara maine daca pierd. Sunt cu bagajul facut. Mai am doi ani de contract si vreau sa-l duc la capat", a spus Petrescu.