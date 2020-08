"Surpriza nu s-a intamplat!" Reactia croatilor dupa ce Dinamo Zagreb si-a aflat adversara din turul 2 al Champions League! Ce au scris de jocul CFR-ului

CFR Cluj se va duela cu Dinamo Zagreb, pe teren propriu, in turul 2 al preliminariilor Champions League.

Croatii asteptau o surpriza in meciul CFR-ului din primul tur, insa asteptarile le-au fost inselate. Clujenii s-au impus cu 2-0 in fata lui Floriana si in turul se va lupta cu Dinamo Zagreb.

"Surpriza nu s-a intamplat. CFR Cluj si-a castigat locul in turul doi al premilinariilor Champions League, unde o vor intalni pe Dinamo Zagreb.

Maltezii nu reprezentau o amenintare serioasa pentru Cluj, iar Dinamo nu va avea o cale usoara spre turul 3 al preliminariilor. Romanii au castigat cu 2-0 in Malta, nu au excelat, dar au fost tot mai buni, au controlat duelul si au meritat calificarea", au scris croatii de la Sportnet.

CFR Cluj va juca de aceasta data pe teren propriu, iar vizita lui Dinamo Zagreb este programata miercuri seara, de la ora 20:00.