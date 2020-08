Clinceni - CFR Cluj, LIVE TEXT, de la 18:00 | Campioana Romaniei, debut in noul sezon din Liga 1! Petrescu se lupta cu Poenaru inaintea duelului cu Dinamo Zagreb din Champions League

Din articol Echipele probabile de la meciul Clinceni - CFR Cluj

Campioana Romaniei porneste in noul sezon cu un duel in deplasare. Dan Petrescu va merge la Clinceni, unde se va lupta cu trupa antrenata de Ilie Poenaru.

Clujenii au invins-o tur-retur pe Clinceni in sezonul regulat din 2019-2020. Ambele partide s-au incheiat la scor, Poenaru fiind invins pe teren propriu cu 1-4, iar in deplasare cu 3-0.

CFR s-a impus in turul 1 din preliminariile Champions League in fata lui Floriana, scor 2-0. Dupa meciul cu Clinceni, pentru echipa lui Dan Petrescu va urma duelul de foc cu Dinamo Zagreb, campioana Croatiei, din turul doi al Champions League.

"Cine nu va fi concentrat, e clar ca nu va juca cu Dinamo Zagreb. Trebuie sa joace bine cu Clinceni daca vrea sa ramana in echipa. Nu ai cum sa nu fii motivat, e prima etapa, esti in lotul echipei campioane in ultimii trei ani, trebuie sa demonstrezi ca meriti acest tricou, asta trebuie sa faca si ei", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Echipele probabile de la meciul Clinceni - CFR Cluj

Clinceni: Valceanu - Pashov, Patriche, Bilali, Dobrescu - Achim, Cebotaru, Ventura, Ciobanu - Vojtus, Susu

Antrenor: Ilie Poenaru

CFR Cluj: Balgradean - Burca, Vinicius, Cestor, Camora - Itu, Bordeianu, Aurelio - Deac, Rondon, Petrila

Antrenor: Dan Petrescu