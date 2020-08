CFR Cluj - Dinamo Zagreb, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci de foc pentru Petrescu si jucatorii sai in turul 2 preliminar! Echipele probabile 

10:43

CFR Cluj o primeste pe Dinamo Zagreb pe teren propriu pentru meciul din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Meciul se joaca in mansa unica.

Daca trece de Zagreb, campioana Romaniei va juca in turul 3 preliminar cu una dintre urmatoarele echipe: Celtic, Ludogorets, Young Boys, Qarabag sau Steaua Rosie Belgrad.

In cazul in care va fi eliminata de Zagreb, CFR va juca in preliminariile Europa League.

Meciul va fi condus de la centru de Antonio Carvalho, care ii va avea alturi ca asistenti pe Bruno Jesus si Nuno Pereira.



Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Susici, Vinicius, Burca, Camora - Chipciu, Bordeianu, Djokovici - Deac, Rondon, V. Costache

Dinamo Zagreb: Livakovici - Stojanovici, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac - Ademi, Gojak - K?dzior, Majer, Oraici - B. Petkovici