Cine e noul ”stâlp” al FCSB-ului! ”Fail” la singura experiență în străinătate

După ce l-a transferat pe Anderson Ceara de la Csikszereda pentru 450.000 de euro, Becali a rezolvat și transferul lui Shaquil Delos (27 de ani), un fundaș dreapta francez, scrie Fanatik.ro.

Produs de FC Chambly, US Chantilly, US Saint-Maximin, LOSC Lille, FC Chambly, fotbalistul a fost legitimat la Nancy, Estoril și Grenoble de-a lungul carierei sale.

Cine este Shaquil Delos, noul jucător de la FCSB

Evaluat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Delos nu a debutat până acum în Ligue 1, dar are o vastă experiență la nivelul ligii secunde din Franța, acolo de unde, de-a lungul timpului, echipele din România au adus mulți jucători care s-au acomodat perfect.

A strâns 134 de meciuri pentru toate echipele la care a fost legitimat în Ligue 2, la care se adaugă alte 33 de meciuri în Ligue 3. La Estoril a bifat singura sa experiență în străinătate, în Portugalia, unde nu s-a acomodat și a bifat doar 15 partide.