Cine e noul ”stâlp” al FCSB-ului! ”Fail” la singura experiență în străinătate

Cine e noul ”stâlp” al FCSB-ului! ”Fail” la singura experiență în străinătate Superliga
SPORT.RO
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FCSB începe tare perioada de mercato din această vară.

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După ce l-a transferat pe Anderson Ceara de la Csikszereda pentru 450.000 de euro, Becali a rezolvat și transferul lui Shaquil Delos (27 de ani), un fundaș dreapta francez, scrie Fanatik.ro.

Produs de FC Chambly, US Chantilly, US Saint-Maximin, LOSC Lille, FC Chambly, fotbalistul a fost legitimat la Nancy, Estoril și Grenoble de-a lungul carierei sale.

Cine este Shaquil Delos, noul jucător de la FCSB

Evaluat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Delos nu a debutat până acum în Ligue 1, dar are o vastă experiență la nivelul ligii secunde din Franța, acolo de unde, de-a lungul timpului, echipele din România au adus mulți jucători care s-au acomodat perfect.

A strâns 134 de meciuri pentru toate echipele la care a fost legitimat în Ligue 2, la care se adaugă alte 33 de meciuri în Ligue 3. La Estoril a bifat singura sa experiență în străinătate, în Portugalia, unde nu s-a acomodat și a bifat doar 15 partide.

  • Cel mai probabil, în schimbul jucătorului francez, FCSB a plătit și o sumă de transfer, ținând cont că Delos mai avea contract cu Grenoble până în 2027.

Thomas Neubert a revenit și el la FCSB

Pentru Neubert va fi al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru PRO TV, Thomas Neubert spunea că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după plecarea de la FCSB, însă a refuzat.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, pentru PRO TV.

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