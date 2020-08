Vesti ingrijoratoare pentru CFR Cluj! Dinamo Zagreb a inscris 6 goluri la debutul in campionatul Croatiei

Daca CFR Cluj va trece mai departe in turul 2 preliminar din Champions League, "feroviarii" o vor intalni pe Dinamo Zagreb.

Dinamo Zagreb a inceput perfect noul sezon si a castigat cu 6-0, impotriva lui Lokomotiv Zagreb. Pentru adversara clujenilor a inscris Lovro Majer de doua ori si Mario Gavranovic, Mislav Orsic, Luka Ivanusec, Komnem Andric, cate o data.

Mijlocasul croat in varsta de 22 de ani, Lovro Majer, este cel mai in forma jucator al lor. El a reusit in prima repriza sa puncteze de doua ori, iar in repriza secunda a oferit o pasa decisiva.

Pana la duelul cu echipa croata, CFR se va infrunta FC Floriana in turul intai preliminar din Champions Legue. Dinamo Zagreb va mai juca un singur meci oficial pana la duelul cu CFR, in etapa a doua din campionat, contra lui Istra 1961.

CFR cluj va avea si ea doua meciuri in picioare pana la marele meci cu Dinamo Zagreb. Echipa lui Dan Petrescu va juca miercuri impotriva Florianei si duminica contra Clinceniului.