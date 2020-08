Dan Petrescu isi AVERTIZEAZA jucatorii inainte de meciul cu Clinceni: "Cine nu face asta e OUT cu Dinamo Zagreb!" Cum se prezinta lotul lui CFR Cluj

Campioana Romaniei debuteza in noul sezon din Liga 1 cu deplasarea de la Academica Clinceni de duminica, 23 august de la ora 18:00.

CFR Cluj si-a asigurat prezenta in turul 2 preliminar al Champions League acolo unde va da peste Dinamo Zagreb. Inainte de duelul de foc cu echipa din Croatia, elevii lui Dan Petrescu joaca cu Academica Clinceni.

Antrenorul campioanei Romaniei a prefatat meciul cu Clinceni si a profitat de ocazie pentru a-si avertiza jucatorii. De asemenea, Petrescu a anuntat revenirea la antrenamente a jucatorilor care au fost infectati cu coronavirus, mai putin a portarului Grzegorz Sandomierski.

"Au revenit la antrenamente si Djokovic si Paun, si cei care mai aveau probleme. A mai ramas doar Greg (n.r Sandomierski).

Daca am juca anul asta 16 meciuri in cupele europene am ajunge in finala Champions League sau Europa League. Ar fi greu sa mai jucam atatea meciuri, dar vor fi mai multe meciuri in campionat.

Cred ca e record de meciuri in campionat, 40 de meciuri nu cred ca s-au jucat vreodata in Romania. Avem nevoie de foarte multi jucatori, asta e filosofia mea, mereu vreau sa am 2-3 jucatori pe post, mai ales cand joci in cupele europene.

Nu am avut timp sa ne antrenam la fel ca celelalte echipe, dar prefer sa nu jucam.

Cine nu va fi concentrat, e clar ca nu va juca cu Dinamo Zagreb. Trebuie sa joace bine cu Clinceni daca vrea sa ramana in echipa. Nu ai cum sa nu fii motivat, e prima etapa, esti in lotul echipei campioane in ultimii trei ani, trebuie sa demonstrezi ca meriti acest tricou, asta trebuie sa faca si ei", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.