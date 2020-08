PARADOX in Champions League. S-au stabilit primele 2 URNE pentru tragerea la sorti, dar diferenta e ZERO! Cum ar arata GRUPA MORTII pentru CFR Cluj

Viitoarea editie a Ligii Campionilor prinde contur, cunoscandu-se deja 15 din cele 16 echipe care se vor afla in primele doua urne valorice.

Inaintea finalei din acest sezon dintre PSG si Bayern, intarziata din cauza pandemiei, putem arunca o privire si asupra stagiunii care urmeaza. Intr-o perioada in care meciurile din tururile preliminare sunt in plina desfasurare, s-au clarificat lucrurile si in ceea ce priveste felul in care se va desfasura tragerea la sorti a grupelor, programata la 1 octombrie.

Conform modificarilor aduse in ultimii ani de UEFA, in prima serie valorica, a "favoritelor" sunt primite campioanele primelor 6 tari in clasamentul coeficientilor, precum si detinatoarele la zi ale Ligii Campionilor si Ligii Europa. Asa se face ca, in urna 1 isi fac loc formatii precum Zenit, FC Porto sau Sevilla, care in mod normal ar fi fost plasate mult mai jos.

Per total, analizand componenta primelor doua urne, nu se poate vorbi de nici o diferenta de valoare. Din contra, cu Barcelona, Atletico, cele doua forte din Manchester plus Chelsea si Dortmund, se poate spune chiar ca urna secunda pare mai populata de nume mari ale fotbalului continental.

In ceea ce o priveste pe campioana Romaniei, CFR Cluj, echipa lui Dan Petrescu trebuie sa mai treaca 3 tururi preliminare pentru a ajunge la "masa bogatilor", primul duel de foc fiind cu Dinamo Zagreb. O eventuala calificare in grupe i-ar putea aduce CFR-ului o "grupa a mortii" cu Bayern Munchen (actuala finalista a Ligii), Barcelona lui Messi si Inter Milano, finalista Ligii Europa.

URNA 1

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Bayern

PSG

Zenit

FC Porto

FC Sevilla

URNA 2

FC Barcelona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Sahtior Donetk

Borussia Dortmund

Chelsea

Benfica sau Ajax