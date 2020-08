Dinamo Zagreb e masina de facut bani! Croatii au vandut de peste 100 DE MILIOANE DE EURO in ultimii 5 ani. Comparatia cu CFR Cluj e inexistenta

O comparatie intre sumele de transferuri incasate de-a lungul timpului de CFR Cluj si Dinamo Zagreb e net in favoarea campioanei Croatiei.

Dan Petrescu are dreptate atunci cand aduce in discutie traditia nefavorabila a fotbalului romanesc atunci cand vine vorba de "promovarea" fotbalistilor de top catre tari cu campionate mai puternice si mai instarite. "Croatii sunt cu 22 de ani in fata noastra. Vedem realitatea, ne uitam la statistici. Ce bani avem si cu cat cumparam noi? In Croatia cu cat se vand jucatorii?", a afirmat antrenorul CFR-ului inaintea confruntarii de astazi cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Intr-adevar, luand in calcul doar ultimii 5 ani, Dinamo Zagreb a transferat peste hotare pe banda rulanta, neexistand vara in care sa nu obtina macar 10 milioane de euro din plecarile celor mai bine cotati fotbalisti. De exemplu, in acest an (chiar daca perioada de mercato nu s-a incheiat), Dinamo a dat deja o lovitura, obtinand 8,5 milioane de euro de la Dinamo Moscova pentru Nikola Moro.

Recordurile de incasari ale croatilor din ultimul cincinal au fost insa plecarile lui Dani Olmo la Leipzig (19 milioane de euro) si a lui Marko Pjaca la Juventus (23 de milioane de euro). Per total, doar cele mai importante tranzactii de acest gen i-au adus lui Dinamo Zagreb peste 100 de milioane de euro, asta fara a lua in calcul transferurile mai ieftine.

In acest sens, o comparatie cu CFR Cluj e derizorie, de vreme ce ardelenii au adunat cu greu vreo 3 milioane de euro, in mare parte gratie lui Kevin Boli, cumparat de chinezii de la Hengfeng cu 2,5 milioane de euro. In rest, au fost doar cateva mici "afaceri" de ordinul sutelor de mii de euro, asa cum a fost de exemplu trecerea lui Jakolis la FCSB pentru 350.000 de euro.

Cele mai tari transferuri facute de Dinamo Zagreb in ultimii 5 ani:

2020

Nikola Moro - 8,5 (Dinamo Moscova)

2019

Dani Olmo - 19 (Leipzig)

Ivan Sunjic - 8 (Birmingham)

2018

Filip Benkovic - 14,5 (Leicester)

Ante Coric - 6 (Roma)

Borna Sosa - 6 (Stuttgart)

2017

Marko Rog - 13,5 (Napoli)

2016

Marko Pjaca - 23 (Juventus)

Josip Brekalo - 10 (Wolfsburg