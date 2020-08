Urmatoarea destinatie: nationala lui Radoi?! Prima reactie de la CFR Cluj dupa ce Camora a devenit cetatean roman: "Asta e motivul pentru care a facut asta!" 

Mario Camora a primit ieri dupa sedinta de guvern cetatenia romana! Vestea vine exact la timp pentru Mirel Radoi, inaintea convocarilor pentru meciurile de Nations League cu Irlanda de Nord si Austria.

Oficialul de la CFR, Marius BilascoA a declarat ca jucatorul CFR-ului ar aduce un plus echipei natioanale, deoarece este un profesionist care a facut performanta la echipa de club.

"Am facut asta pentru a avea sansa de a evolua in viitor pentru echipa nationala. Desigur daca va fi cazul si daca se va apela la serviciile lui. Va dati seama este capitanul nostru. A venit in 2011 la CFR. Are 270 de jocuri pentru club. A evoluat in competitii europene, Champions League, Europa League. A castigat campionate in Romania. Deci e clar ca tot ce tine de performanta pe plan local si international a atins. Practic o evolutie la echipa nationala ar incununa aceste performante extraordinare pe care le are. Si voi daca va uitati o sa vedeti ca evolueaza constant in toate partidele. Este un profesionist cum sunt multi in vestiarul CFR-ului", a declarat Bilasco pentru PRO X.