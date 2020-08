"Se gandesc ca sunt mai buni ca noi si asta ne motiveaza!" Reactia lui Chipciu inaintea duelului cu Dinamo Zagreb! "Ne-a fost foarte greu in Malta!"

CFR Cluj joaca miercuri seara primul meci pe teren propriu din noul sezon al Ligii Campionilor.

Campionii Romaniei vor primi vizita celor de la Dinamo Zagreb, intr-un meci contand pentru turul doi preliminar al Champions League.

Inaintea partidei, Alex Chipciu a declarat ca se simte motivat de faptul ca echipa sa nu este favorita.

"Nu vor avea un meci foarte usor, dar ei se gandesc ca sunt mai buni ca noi. E un lucru important pentru noi pentru ca ne motiveaza.

La Floriana a fost foarte greu. Eu prefer meciuri ca cel de maine seara. Cu adversari puternici, pe un teren foarte bun, in care poti sa fii si tu mult mai bun.

Chiar daca ne gandeam ca nu ar trebui sa fie greu in Malta, s-au schimbat vremurile. Erau numai jucatori sud-americani si pe un teren sintetic, care ii avantaja, iar noua ne-a fost foarte greu. Acum conteaza doar ca am trecut de ei si trebuie sa vedem ce facem in continuare.

Suntem o echipa in care fiecare isi face treaba lui. Lumea poate ca asteapta goluri, magie, dar astia suntem noi, o echipa solida, care se bate foarte mult si impotriva careia e greu sa marchezi", a spus Chipciu, care a vorbit in cadrul conferintei de presa si despre revenirea suporterilor in tribune.

"Mi-as dori sa avem suporteri in tribune si cand jucam in deplasare pentru a simti presiunea. E foarte greu sa te montezi, sa crezi ca esti intr-un meci oficial. Simti altfel cand ai suporterii alaturi. Fotbalul are nevoie de suporteri pentru a ii creste valoarea."