Croatii au analizat-o pe campioana Romaniei inainte de duelul din Champions League! Cine este jucatorul LETAL al lui CFR Cluj 

Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat jocul campioanei Romaniei.

Antrenorul lui Dinamo Zagreb, Damir Krznar (48 de ani) a analizat prestatia CFR-ului din meciul cu Floriana. Acesta spune ca adevarata fata a campioanei Romaniei nu a fost reflectata in deplasarea din Malta.

"Nu cred ca meciul din Malta reflecta adevarata imagine a lui CFR Cluj. Au jucat pe gazon artificial si stim ca mereu apar probleme cand nu esti obisnuit cu suprafata. S-a vazut ca au fost anumite probleme de organizare a jocului, dar si ca sunt o echipa mult mai buna decat Floriana. Au avut initiativa tot jocul, cu exceptia poate a ultimelor 10 minute, dar in final au mai marcat o data”, a declarat Krznar conform germanijak.hr.

Tehnicianul croat a declarat ca Ciprian Deac este cel mai periculos jucator al "feroviarilor":

"Sunt extrem de puternici dupa pauza, asta este marea lor calitate si nu a fost vizibila doar in acest meci. Trebuie sa fim atenti la atacurile lor de dupa pauza. De asemenea, sunt si o echipa foarte muncitoare cu o linie defensiva solida si o reactie buna pe mingile pierdute. Numărul lor 10, Ciprian Deac, iese in evidenta. Este cel care organizeaza jocul, totul se intamplă in jurul lui. Are pase buna si un ritm bun”, a concluzionat Krznar.