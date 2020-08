Reactia CATEGORICA a lui Gigi Becali: "CFR nu are cum sa treaca de Dinamo Zagreb!" Cum ii ironizeaza patronul FCSB-ului pe campionii Ligii 1

In cazul in care CFR se va califica in turul 2 preliminar al Europa League, "feroviarii" se vor duela cu GNK Dinamo Zagreb.

Gigi Becali a declarat ca nu il interseaza de coeficientul echipelor romanesti in cupele europene si ca CFR nu are nicio sansa in fata campioanei din Croatia.

"Imi pare rau despre CFR Cluj, sunt asa de suparat pe coeficientul lor. Nu au cum sa treaca de Dinamo Zagreb, dar nu conteaza acum. Nu vreau sa vorbesc de ei, e treaba lor. Au cazut rau, acum fara gluma. Nici ei nu mai sunt asa, e cam stors Petrescu. Nici jucatorii nu mai au atata forta. Au si jucatorii o varsta...E treaba lor, sa faca ce vor. ", a declarat Becali pentru DigiSport.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a dat verdictul si in cazul celorlalte echipe din Romania angrenate in cupele europene.

"Pe mine ma intereseaza sa ne calificam noi. Se califica toate din Europa League, nu stiu Botosani. Ei au putin mai greu, dar Craiova se califica fara probleme", a declarat Finantatorul de la FCSB.