Adversar EXTREM de dificil pentru CFR Cluj! AVANTAJE pentru Dinamo Zagreb la toate capitolele! Cifrele posibilului duel sunt INCREDIBILE!

Daca trece de FC Floriana in primul tur, CFR Cluj o va intalni in turul doi al preliminariilor Champions League pe Dinamo Zagreb.

Ar fi un duel de foc pentru echipa lui Dan Petrescu, diferentele dintre cele doua cluburi fiind uriase.

De pilda, campionii Croatiei au o valoare de piata de 93,95 milioane de euro, in timp ce clujenii sunt cotati la 25,15 milioane de euro.

In plus, cel mai scump jucator de la Dinamo Zagreb valoreaza cat jumatate din cota lui CFR Cluj. Este vorba despre portarul Dominik Livakovic, cotat la 12,5 milioane de euro.

Din lotul campioanei Romaniei, cel mai valoros fotbalist este Omrani, a carui cota de piata este de 2,8 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

Diferentele sunt uriase si la nivel de palmares. Romanii au cucerit, de-a lungul timpului, 6 titluri, 4 Cupe si 3 Supercupe ale Romaniei, iar cei de la Dinamo Zagreb au castigat, printre altele, 21 de titluri si 15 Cupe ale Croatiei.

Jucatorii de la CFR Cluj au, insa, un avantaj care le-a folosit in campionat si care ar putea conta: sunt mai experimentati. Media de varsta a feroviarilor este de 27,7 ani, in timp ce croatii au o medie de varsta de 25,4 ani.

In sezonul 2019/20, Dinamo Zagreb a ajuns pana in grupele Champions League, fiind repartizata in grupa C, alaturi de Manchester City, Atalanta si Sahtior Donetk. Croatii au fost eliminati din Europa, terminand pe ultimul loc dupa ce au reusit o singura victorie, 4-0 cu Atalanta.

De cealalta parte, in stagiunea trecuta, CFR Cluj si-a incheiat parcursul in Champions League inainte de grupe, fiind invinsa de Slavia Praga. Echipa pregatita de Dan Petrescu a ajuns atunci in Europa League, de unde a fost rapid eliminata dupa dubla cu Sevilla, incheiata cu scorul general de 1-1.

Meciul dintre CFR Cluj si Dinamo Zagreb se va disputa pe 25 sau 26 august.