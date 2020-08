Antrenorul lui Dinamo Zagreb a "periat-o" pe CFR Cluj! Laudele pe care Dan Petrescu nu voia sa le auda. Campioana Croatiei a plecat spre Ardeal

Tehnicianul Zoran Mamic a avut numai cuvinte de lauda la adresa clujenilor inaintea meciului de maine din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

CFR Cluj si Dinamo Zagreb isi vor disputa pe parcursul a numai 90 de minute calificarea in faza urmatoare a celei mai importante competitii continentale. La plecarea spre Cluj-Napoca, antrenorul lui Dinamo s-a referit la echipa lui Dan Petrescu ca la un adversar extrem de greu de invins.

"Obiectivul nostru e sa castigam, dar sa nu uitam ca acest Cluj a tinut-o in sah in acest an pe campioana Europa League. Au fost eliminati doar pentru ca Sevilla a marcat un gol in deplasare. E o echipa solida, are propriul stil de joc, care unora nu le place, dar e unul eficient si de succes", a declarat Zoran Mamic.

Cu siguranta ca vorbele frumoase ale acestuia nu sunt deloc pe placul lui Dan Petrescu, fiind cunoscut faptul ca "Bursucul" nu vrea ca jucatorii sai sa fie "adormiti" de asemenea laude.