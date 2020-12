Umilinta maxima pentru Dinamo! Impresarii ar fi propus deja jucatori la rivalele "cainilor" din Liga 1

Agentii unor jucatori de la Dinamo i-ar fi propus pentru transferuri la FCSB, Craiova, CFR Cluj, Viitorul si Sepsi, promitand sa ii aduca liberi de contract.

Din cauza ca patronul Pablo Cortacero si colaboratorii sai spanioli nu au adus inca in club aportul financiar promis si exista restante salariale de patru luni, mai multi jucatori din lotul lui Dinamo, majoritatea straini, cu meciuri in picioare si evolutii apreciate in acest sezon, au inceput sa fie propusi altor echipe din Liga 1. Agentii acestora ar fi inceput deja sa negocieze cu cluburi romanesti, unele fiind considerate chiar rivale istorice ale "cainilor" sau contracandidate la accederea in play-off-ul campionatului.

Vestea a cazut ca un soc pentru galeria dinamovista, care face eforturi imense pentru a strange bani, a plati unele cheltuieli curente si a acorda prime de joc fotbalistilor, ultrasii transmitand deja ca inteleg dorinta unor jucatori de a se desparti de club, dar vor considera o jignire directa, daca acestia vor semna cu FCSB, Craiova, CFR Cluj, Viitorul sau Sepsi. Fanii le-ar fi propus fotbalistilor sa amane o eventuala plecare pana dupa ultimul meci din 2020, dar si sa se transfere la echipe din strainatate, daca situatia financiara nu se rezolva si o despartire devine iminenta.

De cealalta parte, agentii jucatorilor vor sa isi ia jucatorii liberi de contract, pentru un comision mai mare pentru ei si o prima de instalare mai consistenta pentru clienti, dar au o fereasta mica pentru acest scop, deoarece clubul va putea plati o parte din restantele salariale, urmatoarele transe din drepturile tv urmand sa vina in decembrie 2020 si in ianuarie si martie 2021.