Unicul gol al partidei a fost marcat de Tyrone Mings, în minutul 86. Dincolo de rezultat, seara a adus un moment istoric pentru fotbalul englez.

James Milner a egalat recordul all-time de apariții în Premier League, deținut de Gareth Barry. Veteranul a fost introdus în minutul 22, în locul lui Carlos Baleba, și a ajuns la 653 de meciuri în prima ligă engleză.

Milner are 40 de ani și nu dă semne că ar lua în calcul retragerea. Cu 12 etape rămase din sezon, este aproape sigur că va deveni, în scurt timp, jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria competiției.