Tocmai a fost egalat recordul de apariții în Premier League! El este „dinozaurul" Angliei
Aston Villa a învins-o pe Brighton cu 1-0, într-un meci transmis în exclusivitate pe VOYO

leedsJames MilnerBrightonLiverpool
Unicul gol al partidei a fost marcat de Tyrone Mings, în minutul 86. Dincolo de rezultat, seara a adus un moment istoric pentru fotbalul englez.

James Milner a egalat recordul all-time de apariții în Premier League, deținut de Gareth Barry. Veteranul a fost introdus în minutul 22, în locul lui Carlos Baleba, și a ajuns la 653 de meciuri în prima ligă engleză.

Milner a egalat recordul de apariții în Premier League

Milner are 40 de ani și nu dă semne că ar lua în calcul retragerea. Cu 12 etape rămase din sezon, este aproape sigur că va deveni, în scurt timp, jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria competiției. 

Cariera lui Milner în Premier League a început în 2002, la doar 16 ani, la Leeds United. De atunci, a mai evoluat pentru Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și Brighton.

În clasamentul all-time, după Milner și Barry (653), urmează Ryan Giggs, cu 632 de meciuri. Top 5 este completat de Frank Lampard (609) și David James (572). 

Palmaresul lui Milner este impresionant. A câștigat Liga Campionilor cu Liverpool în 2019, trei titluri în Premier League, Cupa Angliei de două ori, Cupa Ligii de două ori, Supercupa Angliei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

