LIVE VIDEO Bologna - Lazio, cu Maldini în atac, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Aflăm ultima echipă calificată în semifinalele Coppa Italia
Coppa Italia este transmisă în exclusivitate de VOYO.
LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Bologna și Lazio se întâlnesc în ultimul sfert de finală din Coppa Italia.
Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, nu se poate baza pe Lazzari și Zaccagni pentru acest meci, în schimb este așteptată revenirea lui Basic.
În lotul lui Sarri se află și proaspăta achiziție Daniel Maldini, atacantul împrumutat de la Atalanta, fiul fostului mare fotbalist Paolo Maldini.
Lotul lui Lazio convocat de Maurizio Sarri pentru sfertul cu Bologna
Portari:
Furlanetto, Motta, Provedel;
Fundași:
Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Mijlocași:
Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Atacanți:
Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
Rezultatele din sferturile de finală Coppa Italia
Atalanta - Juventus Torino 3-0
Inter Milano - Torino 2-1
Napoli - Como 1-1, 7-8 după loviturile de departajare
Programul semifinalelor
Bologna/Lazio - Atalanta
Inter Milano - Como
