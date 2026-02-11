Radu Drăgușin a fost integralist la echipa antrenată de Thomas Frank, însă nu a reușit să își pună amprenta prea mult asupra jocului.

Radu Drăgușin, criticat în presa engleză după Tottenham - Newcastle 1-2

Newcastle a deschis scorul în finalul primei reprize prin Thiaw la o fază încâlcită în careul lui Vicario, la care stoperul român a rămas fără reacție. Mai mult, Drăgușin a comis faultul care a dus la lovitura liberă de la care a pornit faza golului.

Tottenham a egalat în minutul 64 prin Archie Gray, dar doar câteva minute mai târziu, Ramsey a marcat golul victoriei pentru oaspeți.

Britanicii de la The Standard i-au acordat nota patru lui Radu Drăgușin pentru prestația avută de fundașul român și au remarcat că fotbalistul s-a chinuit

”S-a grăbit și a lăsat spațiu, permițându-i lui Ramsey să-l găsească pe Willock, când Newcastle a preluat conducerea chiar înainte de pauză.

O seară dificilă pentru fundașul român, care s-a chinuit toată noaptea cu mobilitatea pe teren a jucătorilor lui Newcastle”, au scris britanicii de la The Standard.

