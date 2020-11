ACUM VINE CUTREMURUL la Dinamo! Contra: "Nu vreau sa mor aici!" Anunt CUTREMUR al lui Cosmin: "Pleaca jucatorii, plec si eu!"

Intre Contra si conducerea spaniola nu mai e cale de impacare.

Cortacero continua sa promita bani si asigura ca situatia se va rezolva. Nici Contra, nici jucatorii nu mai cred in promisiuni.

Neplatiti de cand au semnat, Contra si fotbalistii sai au primit o veste buna din partea fanilor. Suma stransa din vanzarea biletelor virtuale pentru partida cu Viitorul, aproximativ 14 000 de euro, va intra miercuri in conturile clubului. Contra a rupt legatura cu Rufo Collado, directorul sportiv al echipei. Rufo a avut ideea de a-l 'promova' medic la prima echipa pe maseurul de la echipa secunda! :)

"Mi-as dori sa fiu eu ala negativist si sa se bage banii macar in ultima clipa. Si nu pentru mine neaparat, ci pentru jucatori, pentru Dinamo, pentru cei angajati in club. Suporterii au vandut bilete online, s-au strans aproape 14 000 de euro, vor intra miercuri. Se vor strange bani si pentru angajati. Nu e o suma foarte mare, dar dupa 3 luni de zile pe unii poate sa-i ajute si atat! Au fost discutii intre fani si Collado, dar eu eram in birou, nu stiu ce s-a vorbit.

Eu nu mai vorbesc cu directorul sportiv de saptamana trecuta, de cand s-a intamplat ce s-a intamplat cu doctorul. Nu avem nici acum medic, n-a fost nici azi la antrenament. Mi-a adus Rufo un asistent medical, e de fapt maseur la echipa a doua. Nu e medic, nu e calificat ca in cazul unei probleme majore sa faca anumite lucruri. Responsabilitatea e a mea, eu sunt antrenor. La meciul cu Viitorul a venit doctorul Batineanu, au vorbit cu el si ne-a ajutat. Maseurul de la echipa a doua are o diploma de asistent, dar nu e medic", a spus Contra la Digisport.

Dupa 3 luni de neplata, fotbalistii si Contra vor parasi echipa in perioada urmatoare. Lui Contra i-a fost propusa rezilierea fara sa-i fie achitate nici macar drepturile la zi, asa cum a cerut. Din cauza stresului, antrenorul a ajuns la medic. A acuzat dureri in piept si a cerut ajutor de specialitate!

"Anumiti jucatori cred ca vor pleca de la echipa, au trimis notificari si n-au fost rezolvate problemele. Probabil vor pleca marea majoritate a celor transferati. Apoi, trebuie negociat amiabil cu fiecare in parte. Daca se ajunge la judecata... Trebuie sa existe o persoana care poate sa se inteleaga cu ei, nu stiu daca exista aceasta persoana. Daca ajungem la TAS, nu va fi bine. Mereu exista o cale de negociere. Am cerut sa negociez, sa vorbesc de fiecare data.

Eu am facut o oferta decenta din toate punctele de vedere, dupa care Rufo m-a pasat unui avocat. Acel avocat a facut o singura oferta, mi-a aratat cat de mult apreciaza ei ce am facut eu. Le-am cerut salariile la zi, doar sa fie platite. Mi-au oferit un salariu acum si doua in decembrie sau in februarie. Drepturile TV nu mai sunt, au fost deja cesionate drepturile. Mi-au dat o luna si inca doua mai incolo. As fi dorit sa fiu platit pentru cele 3 luni in care am lucrat. Nu am vazut niciun Euro. E dramatic, spuneau si jucatorii. Probabil singurii bani pe care ii vor lua jucatorii sunt acesti 14 000 de euro de la suporteri. E un pic tragic, dar asta e situatia. Joi cred ca pot sa rup contractul, probabil nu voi fi pe banca la Pitesti.

Am fost naiv, am crezut intr-o persoana. In fotbal, nu-ti da nimeni garantii. Am crezut in Melero, stiu cum lucreaza. Aceasta persoana a fost inlaturata. M-a dezamagit si el mai mult decat Pablo Cortacero si Rufo Collado. Orice persoana are o limita. Pot sa scriu o jumatate de carte cu ce s-a intamplat la Dinamo in perioada asta, nu credeam ca se poate intampla asa ceva secolul asta. Vreau sa ma bucur de familia mea, nu vreau sa mor din cauza unora care nu-si fac treaba. Am avut niste dureri in piept, probabil au fost de la stres. Am pus multa pasiune, pun in fiecare zi", a dezvaluit Contra.