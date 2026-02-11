În această campanie de transferuri de iarnă, FCSB a plătit cei mai mulți bani pentru un jucător. Perioada de mercato a ajuns la final în Superliga României recent, iar clubul bucureștean, care nu a mai reușit să iasă din faza grupei de Europa League în acest sezon, a investit sume importante doar pentru accederea în play-off-ul campionatului.

Gigi Becali s-a decis să întărească echipa, iar astfel FCSB a plătit cei mai mulți bani dintre toate echipele din Superliga pentru aducerea unui fotbalist.

A achitat 600.000 de euro pentru Joao Paulo, mijlocaș defensiv în vârstă de 27 de ani, venit de la Oțelul Galați.

FCSB, cel mai scump transfer al iernii în Superliga

Joao Paulo a fost prezentat oficial la FCSB zilele trecute, însă au existat anumite semne de întrebare în legătură cu momentul în care fotbalistul ar putea debuta la campioana României.

Gigi Becali va plăti 600.000 de euro, sumă care poate ajunge la 1,2 milioane de euro, în funcție de o clauză acceptată de finanțatorul roș-albaștrilor.

Mai exact, Oțelul va încasa bonusul oferit de FIFA pentru participarea lui Joao Paulo la Cupa Mondială din vară, chiar dacă fotbalistul va aparține FCSB-ului la acel moment. În plus, gălățenii păstrează și 20% dintr-un eventual transfer ulterior.

La Oțelul, Joao Paulo câștiga aproximativ 12.500 de euro lunar, însă la FCSB va începe cu un salariu de 15.000 de euro pe lună. Contractul este valabil pe doi ani și jumătate, iar remunerația ar crește treptat, urmând ca în ultimul sezon să ajungă la 22.000 de euro lunar.

Joao Paulo poate evolua atât ca mijlocaș central, cât și ca fundaș stânga