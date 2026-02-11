LIVE BLOG Acum se judecă scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Acum se judecă scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi Superliga
Finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, a fost unul incendiar.

andrei cordeaU ClujCristiano BergodiCFR Cluj
UPDATE, 14:35. Cristiano Bergodi va fi audiat săptămâna viitoare, tot miercuri, la următoarea ședință a Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

UPDATE, 14:05. Andrei Cordea a ieșit de la Comisia de Disciplină și a oferit câteva declarații.

"O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost și filmulețele. Am ieșit cu capul de sus de aici. Am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate. Felul în care au vorbit cu mine m-a făcut să înțeleg că îmi vor doar binele. Am avut greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta e.

Nu știu ce decizie va fi. Eu le-am explicat punctul meu de vedere, apoi i-am ascultat și pe ei. Am ieșit cu capul sus. E normal să-mi aștept decizia, dar cel mai important e că am învățat ceva și nu o să mai fac asta niciodată.

Poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat. Știu ce am de făcut pe viitor. Important e să fiu sănătos, să mă țină Dumnezeu puternic și o să fie bine. Nu o să mai fac aceste greșeli niciodată. Îmi pare rău pentru toată lumea.

I-am dat un mesaj domnului Bergodi. I-am explicat că n-am avut nicio treabă cu dânsul. A fost o discuție între Mister și mine. Bineînțeles, începută de la el, dar asta e. Am iertat tot, sper să mă ierte și ei. Suntem în același oraș și nu vreau să mă feresc de dânșii dacă mă întâlnesc pe stradă. Domnul Bergodi nu mi-a răspuns la mesaj", a spus Cordea.

UPDATE 12:30: Cordea a ajuns la sediul LPF pentru a fi audiat de Comisia de Disciplină.

După un conflict minor între Dan Nistor și Andrei Cordea, Cristiano Bergodi, antrenorul ”Șepcilor Roșii” a încercat să îl alunge pe jucătorul de la CFR Cluj, însă tehnicianul italian a fost la rândul lui jignit de Cordea, care i-ar fi arătat și semne obscene.

Comisia de Disciplină FRF judecă scandalul dintre Cordea și Bergodi

Imediat după fluierul final, Bergodi a mers la arbitrul Rareș Vidican pentru a cere măsuri împotriva lui Cordea. Ulterior, antrenorul s-a întâlnit cu Andrei Cordea, moment în care și-a pierdut cumpătul și a sărit la gâtul fotbalistului.

În urma încăierării, Rareș Vidican a scos cartonașul roșu atât pentru Cristiano Bergodi, cât și pentru Cordea.

Cazul se va judeca în cadrul ședinței Comisiei de Disciplină din cadrul FRF care a început azi la 12:30.

