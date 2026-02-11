UPDATE, 14:35. Cristiano Bergodi va fi audiat săptămâna viitoare, tot miercuri, la următoarea ședință a Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

UPDATE, 14:05. Andrei Cordea a ieșit de la Comisia de Disciplină și a oferit câteva declarații.

"O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost și filmulețele. Am ieșit cu capul de sus de aici. Am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate. Felul în care au vorbit cu mine m-a făcut să înțeleg că îmi vor doar binele. Am avut greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta e.

Nu știu ce decizie va fi. Eu le-am explicat punctul meu de vedere, apoi i-am ascultat și pe ei. Am ieșit cu capul sus. E normal să-mi aștept decizia, dar cel mai important e că am învățat ceva și nu o să mai fac asta niciodată.

Poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat. Știu ce am de făcut pe viitor. Important e să fiu sănătos, să mă țină Dumnezeu puternic și o să fie bine. Nu o să mai fac aceste greșeli niciodată. Îmi pare rău pentru toată lumea.

I-am dat un mesaj domnului Bergodi. I-am explicat că n-am avut nicio treabă cu dânsul. A fost o discuție între Mister și mine. Bineînțeles, începută de la el, dar asta e. Am iertat tot, sper să mă ierte și ei. Suntem în același oraș și nu vreau să mă feresc de dânșii dacă mă întâlnesc pe stradă. Domnul Bergodi nu mi-a răspuns la mesaj", a spus Cordea.