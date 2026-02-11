CS Dinamo Bucureşti s-a calificat la turneul Final Four al Cupei României la handbal masculin, după ce a învins formaţia de ligă secundă CSM Oradea cu scorul de 34-29 (20-15), marţi seara, în Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea, în primul sfert de finală al competiţiei.

Dinamo, deţinătoarea trofeului, a controlat jocul de la un capăt la altul şi s-a impus fără emoţii.

Nicuşor Negru a marcat 6 goluri pentru Dinamo, Ionuţ Nistor a înscris 5 goluri, iar Andrei Buzle, Andrii Akimenko, Tom Pelayo câte 4. Portarul Vladimir Cupara a avut 10 intervenţii.

De la gazde s-au remarcat portarul Constantin Robert Rusu (19 intervenţii), Benjamin-Sandor Szabo a înscris 8 goluri, iar Alin Calman 7.

CSM Oradea - Dinamo 29-34, pentru ”dulăi” urmează meci în Champions League

”HANDBAL. Cupa României: suntem în FINAL 4!

Am forțat atât cât a trebuit la Oradea, pentru o victorie care ne duce în turneul final al Cupei.

👉DINAMO: Cupara (10 intervenții), Iancu (4 intervenții) - Nistor 5 goluri, Dedu 2, Buzle 4, Miguel Martins 1, Pedro Valdes 1, Negru 6, Langaro, Armin Tăut 2, Stanciuc 2, Rosta 3, Akimenko 4, Pelayo 4, Dodica, Militaru.

🔜URMEAZĂ meciul cu Fuchse Berlin, din EHF Champions League, programat pe 19 februarie în Sala Polivalentă din București”, a postat la final CS Dinamo București.

Programul celorlalte sferturi de finală

Miercuri vor avea loc alte două meciuri, CSM Bucureşti - CS Minaur Baia Mare (Sala Apollo - Bucureşti, 14:00) şi CSA Steaua Bucureşti - CSM Vaslui (Sala Concordia - Chiajna, 15:00).

Ultimul sfert de finală se va juca joi, SCM Politehnica Timişoara - AHC Potaissa Turda (Sala ''Constantin Jude'' - Timişoara, 18:00), informează Agerpres.