Cu doar câteva etape înainte de finalul sezonului regular, diferențele din clasament sunt minime, iar calculele devin tot mai complicate.

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid și Dinamo, ambele cu câte 49.

Pe locul 4 se află nou-promovata FC Argeș, cu 43 de puncte, în timp ce FC Botoșani și U Cluj completează Top 6, fiecare cu 42 de puncte.

Imediat sub linie sunt CFR Cluj, cu 41 de puncte, și FCSB, cu 40, astfel că orice pas greșit poate schimba radical ierarhia.

Adrian Mutu știe ce echipe se vor califica în play-off: „Luptă incredibilă”

Adrian Mutu a analizat lupta pentru supremație și a numit cele șase echipe care vor termina sezonul regular în TOP 6.

„Mă uitam pe tot clasamentul și mi se pare lupta în toate zonele. Este o luptă incredibil de frumoasă și de strânsă. Acum, cu victoria FCSB-ului cu Oțelul, s-a apropiat și mai mult. CFR și FCSB sunt pe 7 și 8, împreună cu Botoșani, FC Argeș și U Cluj, și se luptă pentru un loc în play-off. N-au voie să facă pași greșiți și se mai și întâlnesc între ele”, a spus Mutu la Fanatik.

Întrebat direct cine va prinde play-off-ul, „Briliantul” a oferit un pronostic clar: „Eu cred că CFR și FCSB vor intra, dar și FC Argeș, ultima”.

În cariera sa de antrenor, Adrian Mutu a pregătit cinci echipe din România: FC Voluntari în 2018, FCU Craiova în 2021, Rapid în perioada 2022-2023, CFR Cluj în 2024 și Petrolul Ploiești în 2025.