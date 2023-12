Federația Română de Fotbal informează pe site-ul oficial că Biroul Consiliului FIFA a decis să suspende temporar, la nivel mondial, noul Regulament FIFA pentru agenții din fotbal (FIFA Football Agents Regulation – FFAR), ca urmare a mai multor litigii apărute, deschise de agenți și firme de impresariat sportiv.

”La finalul anului 2022, FIFA și-a schimbat poziția în ceea ce privește activitatea agenților de jucători. Până în 2015, FIFA a reglementat situația acestora, apoi a lăsat ca regulamentele să fie aplicabile exclusiv la nivel național. Începând din ianuarie 2023, FIFA intervine din nou și impune anumite reguli, revenindu-se practic la situația anterioară anului 2015, dar mult mai bine reglementată.

Prin acest nou regulament se încearcă inclusiv impunerea unor limite în ceea ce privește comisionul încasat de agenții din fotbal și se dorește o vizibilitate și o transparență mai mare în privința câștigurilor acestora, dar și posibilitatea ca FIFA să poată judeca spețe atunci când apar conflicte între părți în ceea ce privește transferul unor jucători.

Ulterior, FIFA a fost supusă unei strategii coordonate de atacare în justiție, care a implicat agenți și asociațiile de impresariat sportiv, prin deschiderea mai multor procese împotriva FIFA în toată Europa pentru a contesta legalitatea FFAR și a amâna intrarea în vigoare a noului regulament.

Deși până acum, FIFA a avut câștig de cauză în marea majoritate a acestor dispute, inclusiv la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), care a confirmat legalitatea FFAR, un caz deschis la Judecătoria Dortmund a primit decizia ca FIFA să suspende aplicarea noului regulament. Hotărârea este incompatibilă cu deciziile juridice luate anterior în alte țări europene, inclusiv în Germania, la alte judecătorii, precum și cu decizia TAS, iar FIFA a inițiat o procedură de recurs și o decizie este așteptată în primul semestru al anului 2024.

