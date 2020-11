Inca un caz DINAMO in Romania! Dezvaluiri incredibile ale lui Pancu dupa ce a scos CFR-ul din Cupa: "N-am primit niciun ban de cand sunt aici. Nici eu, nici jucatorii!"

Daniel Pancu e fericit dupa calificarea in optimile de finala din Cupa Romaniei.

Pancu spune ca el si jucatorii sunt neplatiti de la inceputul sezonului! S-au strans aproape 4 luni de restante la Iasi!

Pancu vede calificarea din Cupa drept o 'prima' perfecta pentru jucatori.

"E o victorie meritata. Suntem neplatiti de cand am venit la Iasi, am muncit, e rasplatit efortul. Chiar daca CFR a folosit multe rezerve, rezultatul e important pentru moralul nostru. Duminica jucam din nou cu ei, ii vom prinde din nou putin obositi. Ne dorim sa castige cu TSKA Sofia si sa joace meciul decisiv in Elvetia cu Young Boys, ca sa se axeze pe acel meci cu prioritate. Calcan a dat un gol extraordinar, e un jucator foarte bun.

Are nevoie de doua jocuri dupa accidentare ca sa-si prinda tonusul de competitie. Joaca bine cu ambele picioare, face si faza defensiva, e un fotbalist de echipa. Sper sa ne ajute si in continuare. Am vrut sa controlam mijlocul terenului, sa avem superioritate. Trecand minutele, mi-am dat seama ca nu avem nicio superioritate. Cu mingea la picior, eram lipsiti de profunzime. Nu aveam atacant, am incercat sa iesim cu pase scurte. Am considerat ca e nevoie de 2 atacanti ca sa punem presiune pe fundasii centrali adversi", a spus Pancu la Digisport.