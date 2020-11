ACUM LIVE DINAMO 2-0 VIITORUL | DINAMO E DINAMITA! Doua goluri in 3 minute! Executii SUPERBE pentru Fabbrini si Soresciu

Dinamo - Viitorul e derby-ul saisprezecimilor Cupei Romaniei!

DINAMO 2-0 VIITORUL

min 46: A inceput partea a doua a meciului. Magureanu a iesit de la Dinamo, in locul sau a intrat Borja Valle.

min 45: Pauza pe Dinamo. "Cainii" au 2-0 dupa 45 de minute.

min 14: GOOOOL DINAMO! Actiune superba a lui Dinamo! Mingea circula pe traseul Nemec, Juan Camara, Sorescu, ultimul trage superb, din prima, la coltul lung si se face 2-0!



min 11: GOOOOL DINAMO! Sut superb trimis de Fabbrini de la marginea careului, lateral stanga, direct in vinclu, la coltul lung! Italianul marcheaza un gol fantastic pentru Dinamo!

min 4: Din nou Juan Camara, de acasta data spaniolul trimite din careu, spre coltul lung, la o palma de bara. Sorescu a ratat si el intalnirea cu mingea pe bara a doua!

min 3: Sut trimis de Juan Camara din intoarcere, din interiorul careului, mingea trece putin pe langa! Sansa importanta pentru Dinamo.

min 1: A inceput meciul!

*** Contra inaintea meciului: "I-am oferit rezilierea amiabila, n-a fost in stare sa respecte conditiile propuse de mie. Daca am fost dispus sa ma dau la o parte, sa fac o concesie si sa las sa vina altcineva in locul meu si el n-a putut sa se inteleaga cu mine... Nu mai are rost restul... Daca isi doreste sa ma dea afara, nicio problema. Astept pe cineva dupa meci care ma va anunta daca voi fi dat afara sau nu" (Digisport)

Contra i-a lasat pe banca la meciul cu Viitorul pe Borja Valle si Aleix Garcia, doua dintre vedetele campaniei de achizitii din Stefan cel Mare in aceasta toamna. Din echipa de baza au mai lipsit portarul Mehias, caruia i-a fost preferat veteranul Hinojo, dar si fundasul dreapta Gonzalez. In locul venezueleanului, Contra l-a trimis pe Deian Sorescu.

La Viitorul revin cativa dintre jucatorii obligati sa ia pauza din cauza COVID. Echipa Viitorului nu e departe de varianta ei cea mai buna.