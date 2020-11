"Daca are tupeu, sa vina la Bucuresti sa te dea afara! Va trebui sa dea ochii cu noi!" Cortacero, AMENINTAT iar de ultrasi dupa 3-0 cu Dinamo! Fanii il vor in continuare pe Contra

Dupa doua rezultate de 3-0 la rand, starea de spirit a dinamovistilor s-a schimbat radical.

Fara bani, dar cu din ce in ce mai multi suporteri socios in programul DDB, Dinamo asteapta o 'minune' in conturi in perioada urmatoare. Cortacero vrea sa-l dea afara pe Contra, insa pentru a se desparti de antrenor trebuie sa-i achite 300 000 de euro. Fanii din PCH nu-l vor pe Contra plecat. Ii transmit un nou mesaj de amenintare patronului de la distanta.

"Cosmin Contra, ramai la echipa! Suporterii nu ti-au spus niciodata sa pleci. Pablo, daca are tupeu, sa vina la Bucuresti sa te dea afara. Va trebui sa dea ochii cu noi", scriu fanii din PCH pe pagina lor de Facebook.