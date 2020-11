Suporterii lui Dinamo nu au mai rezistat si au intrat peste Rufo Collado la Saftica: "Mi-au zis sa ma urc in primul avion si sa plec"

Un grup de suporteri dinamovisti a mers la Saftica pentru a-i cere socoteala lui Rufo Collado.

Mai multi ultrasi ai lui Dinamo au mers luni la baza de antrenament de la Saftica, dupa ce s-au saturat de minciunile de la club. Omul caruia s-au adresat a fost directorul sportiv, Rufo Collado, pe care l-au acuzat ca trateaza clubul cu nepasare la fel ca restul investitorilor spanioli. Collado a declarat ca informatia este reala dupa ce Fanatik a dezvaluit acest lucru si a oferit o prima reactie.

"Mi-au zis sa ma urc in primul avion si sa plec. Ce vina am eu? Sunt doar director sportiv, nu investitor. Sunt foarte mandru de echipa pe care am construit-o ca o fundatie pentru viitor. Nu renunt! Am muncit sa construiesc un mare prezent si, sper, viitor pentru aceasta echipa, am planuri mari, dar nu sunt eu responsabil pentru intarzierea banilor. Stie si Pablo Cortacero situatia.

Voi ramane sa lupt pentru Dinamo. Sunt alaturi de jucatori si simt empatie din partea lor. Si sper din tot sufletul ca miercuri sa fie platiti!", a declarat Rufo Collado pentru Gazeta.

Echipa din Stefan cel Mare se afla in stare critica. Pablo Cortacero a facut inca o premisiune, dar banii nu au intrat in cont. Jucatorii si oamenii de la club sunt neplatiti de luni bune, iar echipa risca sa intre in faliment. Dinamo este pe locul 14 in clasament cu 9 puncte dupa 11 etape jucate.