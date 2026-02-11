După 26 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, Universitatea Craiova e pe primul loc cu 50 de puncte, Rapid pe doi cu 49 de puncte, iar Dinamo e pe trei cu 49 de puncte.

FC Argeș ocupă locul al patrulea cu 43 de puncte, iar FC Botoșani e pe cinci cu 42 de puncte, la egalitate cu ”U” Cluj. Vicecampioana CFR Cluj e pe șapte cu 41 de puncte, iar campioana FCSB e pe opt cu 40 de puncte.

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Victor Pițurcă crede că dacă FCSB va intra în play-off la 5 puncte de lider după înjumătățire, atunci formația dirijată de Elias Charalambous va avea cele mai mari șanse să câștige titlul și în actuala stagiune.

Fostul selecționer a remarcat faptul că FCSB are jucători puternici, valoroși și cu experiență internațională, fapt care o propulsează printre favorite și cu locul ocupat în acest moment în clasament.

”Eu cred, din ce am văzut până acum, că dacă FCSB intră în play-off la 8-10 puncte de lider, adică 4-5 după înjumătățire, ar avea cele mai mari șanse să câștige titlul.

Fiindcă are jucători puternici, valoroși, cu experiență internațională și, în meciurile directe care vor fi în play-off, pe ei îi văd favoriți”, a spus Pițurcă, potrivit gsp.