EXCLUSIV | "Ruptura e totala! Sa se uite in dictionar ce inseamna loialitatea!" Dezvaluirile lui Cosmin Contra despre situatia de la Dinamo

Cosmin Contra a vorbit la Pro X despre situatia de la Dinamo.

Antrenorul lui Dinamo a lasat sa se inteleaga faptul ca nu mai poate continua in Stefan cel Mare indiferent daca spaniolii aduc banii promisi in zilele urmatoare. Contra a spus ca ruptura dintre el si conducere este definitiva, reprosandu-si ca a fost prea naiv la inceput, atunci cand a acceptat oferta fara vreo garantie.

"Ruptura mea cu Pablo Cortacero si cu cei din jurul sau e totala, mai ales dupa declaratiile date inainte de meci, in care a spus ca ma va mai tine un meci pentru ca n-am fost loial. Daca spune ca nu i-am fost loial, sa se uite in dictionar sa vada ce inseamna loialitatea. Daca eu n-am respectat clubul, sa se intrebe el cum a respectat clubul daca sunt atatea familii care traiesc de pe o zi pe alta, cu probleme. Eu am venit si am muncit 98 de zile fara niciun ban. Ar trebui sa ne alegem bine cuvintele. Daca au fost cuvintele lui, sa se uite in dictionar sa vada ce inseamna sa ai respect fata de un club, fata de cineva.

Am picat la mijloc, am fost atat de naiv sa ma incred intr-un singur om. Credeam ca daca e Melero aici, e totul in regula. Stiam ca Melero nu se va baga intr-un proiect in care nu crede. Se pare ca relatia dintre el si Cortaceo s-a rupt total. Probabil ca si-a dat seama ca nu are potenta financiara pe care a crezut-o.

Am fost naiv si am de invatat din asta, nu mi-am luat nicio garantie si asta e greseala mea. In afara de asta, am avut declaratii la inceput crezand in Melero, am spus ca va fi un proiect serios, am crezut ca vor face treaba buna. Aceste cuvinte m-au facut sa pic la mijloc, dar am incercat sa-mi fac cat mai bine treaba.

Nu e usor sa integrezi 14 jucatori, e nevoie de timp. Echipa merita mai mult in unele jocuri, am pierdut nemeritat unele meciuri. Ultimele partide arata forta acestui club in conditii extrem de grele si ma bucur ca am jucatori cu caracter, care au demonstrat ca sunt profesionisti si care, in ciuda conditiilor grele, au placerea de a veni la antrenamente si de a-si arata adevarata valoare.

Nu ma intereseaza cine este Cortacero. Nu m-am interesat cine e pentru ca eram in perioada in care echipa a intrat in seria de rezultate negative si eram preocupat de a redresa echipa. Nu sunt investigator, sunt antrenor si incerc sa-mi fac treaba cat mai bine. Sunt un antrenor bun, dar daca nu am linistea necesara, iar jucatorii nu se pot gandi doar la fotbal, daca se creeaza un mediu in care exista neliniste, nu pot sa am rezultate. Se vede ca echipa incepe sa arate bine, era doar o chestiune de timp. Sper ca baietii sa inteleaga ca ceea ce au aratat in ultimele doua jocuri trebuie sa se repete, iar echipa sa urce cat mai mult in clasament si sa se apropie de un loc de playoff.

Nu mai are rost sa vorbim de loialitatea fanilor fata de club, sunt alaturi de echipa in momentele astea grele. nu stiu cati suporteri din lume au fost alaturi de echipa in astfel de momente, dar ei sunt impresionanti. fiecare victorie le este dedicata celor care traiesc pentru acest club, care fac eforturi imense pentru ca echipa sa ramana pe linia de plutire.

Cred ca in momentul actual, ruptura mea cu spaniolii e totala. Din punctul meu de vedere, nu mai exista cale de intoarcere. Am mai zis-o, la inceput de drum s-au promis anumite lucruri, spuneau ca toata lumea va fi cu salariile la zi si ca nu vor fi probleme, ca se vor investi 2 milioane intr-o academie super-performanta, in infrastructura, intr-un stadion nou si altele. Nimeni nu a fost la zi cu salariile de fapt, doar banii din drepturile TV ne-au mai salvat un pic si s-au mai platit din datorii, altfel...

Si nu ma refer doar la mine. Ma refer la toti oamenii din club, de la echipele de juniori, de la stadion, de la Saftica, oamenii care castiga sub 2.000 de lei si care traiesc de pe o zi pe alta. Nu-si dau seama cat rau pot sa faca, e ceva inuman. Din punctul meu de vedere e foarte greu sa continui cu cineva care face lucrurile astea.

Probabil ca si banii promisi acum se vor pierde pe drum, cum s-a intamplat si cu ceilalti. E foarte trist ca lucrurile continua sa se intample asa si sunt multe familii care o duc greu pentru ca cineva nu poate sa isi indeplineasca atributiile pe care le are", a declarat Cosmin Contra la Ora exacta in sport.