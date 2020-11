Cosmin Contra s-ar fi DECIS in legatura cu viitorul sau! Antrenorul ar fi dispus sa plece de la Dinamo fara despagubiri! Cand ar fi ultima sa zi

Intre Dinamo si Cosmin Contra nu mai exista nicio cale impacare, dupa declaratiile acide dintre el si Cortacero.

Cosmin Contra s-a saturat de minciunile spaniolilor si vrea sa plece cu orice pret. Chiar daca are o clauza de reziliere in valoare de 300 de mii de euro, antenorul ar fi dispus sa renunte la suma de bani pe care ar trebui sa o primeasca pentru a scapa cat mai repede de investitorii spanioli

Fostul selectioner si-ar fi dat acordul sa incheie contractul cu echipa din Stefan cel Mare, iar 2 decembrie ar fi ultima lui zi la club, potrivit ProSport. "Gurita" nu a ratat ocazia sa il atace pe Pablo Cortacero si a declarat ca a fost naiv sa aiba incredere in spanioli, imediat dupa meciul din Cupa Romaniei, pe care Dinamo l-a castigat impotriva Viitorului, 3-0.

"Eu am muncit fara bani la Dinamo, deoarece respect clubul. Sa se uite in dictionar sa vada ce inseamna sa fi loial si sa respecti pe cineva. Am fost naiv sa cred in Melero.

Stiam ca el nu se baga la un club unde nu se va face ce s-a promis. Si Melero si-a dat seama ca Pablo Cortacero nu are potenta financiara de care se spunea.

Nu m-am interesat cine este Pablo Cortacero. Nu sunt investigator, eu sunt antrenor. Se vede ca echipa incepe sa arate bine. A fost o saptamana foarte grea, cum au fost toate de cand sunt la Dinamo", a declarat Cosmin Contra dupa partida din Cupa Romaniei, castigata in fata Viitorului cu 3-0.