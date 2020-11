Declaratie SURPRINZATOARE a lui Gigi Multescu: "Dinamo poate sa castige campionatul!" Ce l-a nemultumit cel mai tare la conducatorii spanioli

Gigi Multescu este dezamagit de situatia in care investitotii spanioli au adus Dinamo.

Fostul mare fotbalist al "cainilor" a fost neglijat total de noii conducatori ai clubului dupa ce a revenit la echipa intr-un moment foarte greu. Multescu a preluat echipa pe cand se afla intr-o situatie dramatica in campionat, amenintata serios cu retrogradarea si a reusit intr-un timp foarte scurt sa schimbe fata echipei.

Cu toate acestea insa, ca si ceilalti angajati ai clubului, Multescu nu a primit niciun ban de la noua conducere. Antrenorul de 69 de ani a declarat ca s-a simtit jignit de atitudinea superioara pe care spaniolii o aratau fata de romanii de la echipa.

"Pentru mine este o situatie neplacuta. Eu am venit intr-un moment greu la echipa, la varsta mea… Si a mai fost si povestea asta cu pandemia. Am salvat echipa de la retrogradare si nu ma asteptam ca spaniolii sa se poarte cu noi, asa cum s-au purtat.

S-au purtat urat cu noi, au fost aroganti. Ne faceau amatori, nu pe noi, pe toti cei din fotbalul romanesc".

Am privit cu mare entuziasm venirea spaniolilor. Ma gandeam ca au un plan bun, dar am vazut ca lucrurile nu stau asa. Contra si echipa au avut probleme pentru ca nu construieste nimic in doua etape. Am fost nemultumit si nedreptatit si lucrurile nu au fost in regula", a dezvaluit Multescu pentru Digi Sport.

De asemenea, fostul antrenor al lui Dinamo a adaugat ca o eventuala revenire a lui Nicolae Badea in club ar fi de bun augur si a surprins pe toata lumea spunand ca este de parere ca echipa din Stefan cel Mare are chiar sanse la castigarea campionatului in acest sezon.

"Este un om de mare succes si ar fi foarte bine. Domnul Badea are inca o rana sangeranda si el a spus ca nu a plecat de la Dinamo. Eu spun ca aceasta echipa poate sa castige campionatul!

Daca se gasesc doi oameni de afaceri care sa discute cu jucatorii, sa mai accepte reducerea contractului, ar fi foarte bine. Eu spun ca pot sa termine campionatul pe primul loc. Daca as avea 50 sau 60 de milioane as investi la Dinamo", a spus Gheorghe Multescu.